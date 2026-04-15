《駐京專電》工信部：合力支持創新藥早日生產、早日上市、早日進醫院

工信部消費品工業司司長何亞瓊在國務院政策例行吹風會上表示，工信部正在編制《醫藥工業「十五五」發展規劃》，下一步將重點做好「四個加快」（加快打造「創新醫藥」、「普惠醫藥」、「數智醫藥」、「開放醫藥」），讓每一位患者都能用上更好、更優、更便宜的藥。



對於加快打造「創新醫藥」，他表示，醫藥工業越創新發展，市場供應越充足，老百姓買藥就越便宜。國家對高水平創新藥的價格有特殊安排，各部門依然會盡心履職，合力支持創新藥早日生產、早日上市、早日進醫院，早日讓患者用上，特別是廣大老百姓最關心的，讓藥品價格更加合理，並且在家門口就能買得到新藥。



加快打造「數智醫藥」方面，他指出，提質和降價不是零和博弈，希望研發單位、生產企業力爭薄利多銷，加快人工智能技術的融合應用，在質量、價格與可及性方面實現平衡。此外，中西醫融合、中藥和西藥融合，要始終秉承開放合作、雙向奔赴的理念，加快打造「開放醫藥」，讓更多中國製造的好藥、新藥盡快惠及全球。



他又提到，中國在研的創新藥數量約佔全球的三分一，澤布替尼、依沃西等抗腫瘤創新藥也成為全球明星產品。2025年中國創新藥海外授權交易總額超1300億美元，創歷史新高。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》