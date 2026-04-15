《鍾之日記》兩萬六得復失，醫藥股多造好

4月15日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場憧憬美伊短期內恢復談判，亞太區股市普遍造好，恒指甫開市已重上兩萬六關口，科技股、醫藥股領漲，然而高位沽壓仍然不小，未夠半日已調頭收窄升幅；午後大市續回吐，最終都未能守穩，恒指收報25947，升75點或0.3%，主板成交近2456億元。



*美伊有望重啟談判，滬指四連收升*



美伊重回和談釋放局勢緩和信號，亞洲股市普遍造好，滬綜指高開後窄幅波動，收市輕微升0.01%報4027.21點，四連揚，深成指則跌0.97%，創業板指軟1.22%。滬深兩市全日成交2.4萬億元人民幣，較上個交易日增1.3%。



美軍宣稱已完全切斷伊朗的海上貿易往來；另一方面，美國總統特朗普則表示，本周可能重啟與伊朗關於結束戰爭的談判。



板塊表現來看，2015年來最強醫藥新政出台，醫藥股全天領漲，博瑞醫藥(滬:688166)、海正藥業(滬:600267)等多股漲停，創新藥指數收升2%。快遞今年或漲價多次，物流快遞股衝高，申通快遞(深:002468)漲停。油氣股繼續調整，洲際油氣(滬:600759)跌超5%。國家主席習近平在京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。拉夫羅夫稱俄羅斯總統普京將於今年上半年訪問中國，並透露俄方已準備好向中國及其他受中東危機影響的國家提供能源供應。



*國務院促優化藥品價格機制，醫藥股普漲*



國務院辦公廳昨日印發《關於健全藥品價格形成機制的若干意見》（下簡稱《意見》）指出：對創新程度高、臨床價值大的高水平創新藥，支持在上市初期制定與高投入、高風險相符的價格，在一定時期內保持價格相對穩定。對改良新藥等，鼓勵引導制定與患者獲益相匹配的價格。對通用名藥等其他新上市藥品，引導醫藥企業參照同通用名、同作用機制、同功能主治藥品價格合理定價。



花旗稱，《意見》是自2015年以來中央政府在藥品定價方面出台的最重要的指導性文件，將其視為政府明確承諾扶持具有全球競爭力的本土製藥和生物醫藥產業的重要訊號。政策目標是讓市場在藥品價格形成中發揮更大決定性作用，重點創新藥企/生物製藥公司將成為受益者，如恒瑞醫藥(01276)、石藥集團(01093)、信達生物(01801)以及其他跨國公司。



另外還值得注意的是，工信部稱正在編制《醫藥工業「十五五」發展規劃》，下一步將重點做好「四個加快」，包括加快打造「創新醫藥」、「普惠醫藥」、「數智醫藥」及「開放醫藥」；合力支持創新藥早日生產、早日上市、早日進醫院，早日讓患者用上，特別是廣大老百姓最關心的，讓藥品價格更加合理。



醫藥股普遍造好，信達生物飆5.9%，中國生物製藥(01177)收高5.8%，復星醫藥(02196)漲4.9%，恒瑞醫藥升逾4%，石藥集團升3%，瀚森製藥(03692)收升2.6%。



*阿里升逾3%，擬推首款四足機器人*



阿里巴巴(09988)旗下多項業務相繼傳出利好，帶動股價一度彈逾5%，最終漲幅收窄至3.3%，收報128.6元，股價連升兩日。



在具身智能領域，阿里旗下高德確認將發布一款四足機械人，這將成為阿里首款具身機械人產品。高德今年1月成立具身業務部，2月發布自研的具身導航基座模型，並已建構業界最大規模的具身導航數據引擎。高德負責人表示，公司已在具身智能領域開展深入布局，並積極探索人形機器人、四足機器人等多種硬件形態。



AI產品方面，阿里ATH事業群今日發布旗下首款AI開發工具Meoo（秒悟），整合千問、Kimi、GLM、MiniMax四大模型，並內置阿里雲數據庫、存儲等核心產品服務，用戶無需編程基礎，僅憑自然語言描述，最快1分鐘即可生成完整網站並一鍵部署上線至阿里雲。



此外，據內媒報道，阿里自研視頻生成模型「HappyHorse-1.0」登頂Artificial Analysis Video Arena盲測榜單後，阿里雲的一線銷售已主動出擊，積極挖角火山引擎的AI視頻客戶。一位阿里雲的銷售透露，其團隊已經邀請大批企業客戶準備參與內測，其中不乏日消費數十萬元級別的客戶，顯示阿里正加速將技術優勢轉化為商業競爭力。



不過，阿里雲近期亦持續上調服務價格。繼早前宣布自4月18日起上調AI算力等服務價格、部分算力卡漲幅達34%後，阿里雲今日再宣布調高DDoS防護產品收費，其中DDoS高防（中國內地）彈性95由每月100元人民幣/Mbps升至150元人民幣/Mbps。連番漲價反映供應鏈及基礎設施成本持續攀升的壓力。



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