《Ａ股焦點》惠豐鑽石宣布漲價8%-12%，培育鑽石概念漲跌互現

培育鑽石概念漲跌互現，博雲新材(深:002297)漲停，晶盛機電(深:300316)升超2%，潮宏基(深:002345)漲近1%；力量鑽石(深:301071)、國機精工(深:002046)跌1%。



消息面上，面對上游核心原材料價格持續攀升的市場環境，惠豐鑽石今日發布《產品價格調整通知函》，宣布自2026年5月1日起，對公司工業金剛石系列產品價格進行8%-12%的結構性上調。此外，比亞迪(01211)(深:002594)公司一行4月13日到惠豐鑽石考察交流，就深化2020年成立的聯合實驗室及金剛石導熱材料的研發與產業化應用達成深度合作意向。



公開資料顯示，惠豐鑽石是一家專業從事人造單晶金剛石粉體研發、生產和銷售的高新技術企業，是中國最大的金剛石微粉專業製造商之一。金剛石憑藉極致導熱性，正成為電子元器件新一代散熱材料的重要選項，但因價格昂貴、製備尺寸受限而難以實現大面積商用。隨著人造金剛石（培育鑽石）技術不斷成熟進步，這一產業化瓶頸或有望快速突破。





《經濟通通訊社15日專訊》