  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

15/04/2026 14:05

《Ａ股焦點》惠豐鑽石宣布漲價8%-12%，培育鑽石概念漲跌互現

　　培育鑽石概念漲跌互現，博雲新材(深:002297)漲停，晶盛機電(深:300316)升超2%，潮宏基(深:002345)漲近1%；力量鑽石(深:301071)、國機精工(深:002046)跌1%。

　　消息面上，面對上游核心原材料價格持續攀升的市場環境，惠豐鑽石今日發布《產品價格調整通知函》，宣布自2026年5月1日起，對公司工業金剛石系列產品價格進行8%-12%的結構性上調。此外，比亞迪(01211)(深:002594)公司一行4月13日到惠豐鑽石考察交流，就深化2020年成立的聯合實驗室及金剛石導熱材料的研發與產業化應用達成深度合作意向。

　　公開資料顯示，惠豐鑽石是一家專業從事人造單晶金剛石粉體研發、生產和銷售的高新技術企業，是中國最大的金剛石微粉專業製造商之一。金剛石憑藉極致導熱性，正成為電子元器件新一代散熱材料的重要選項，但因價格昂貴、製備尺寸受限而難以實現大面積商用。隨著人造金剛石（培育鑽石）技術不斷成熟進步，這一產業化瓶頸或有望快速突破。

 
《經濟通通訊社15日專訊》

上一篇新聞︰15/04/2026 14:05  【ＦＯＣＵＳ】減肥利器「地板價」，創新藥新政布大局

下一篇新聞︰15/04/2026 14:04  《Ａ股焦點》電網設備午後見漲，禾望電氣、漢纜股份升停

其他
More

15/04/2026 14:39  【ＡＩ】特斯拉中國：上海超級工廠將為Ｏｐｔｉｍｕｓ量產提供…

15/04/2026 14:33  【數據前瞻】中國首季ＧＤＰ增速或加快至４﹒８％，３月工業和…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火 | 據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金

15/04/2026 13:49

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區