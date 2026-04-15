《中國監管》內地據報擬就食品安全問題處罰多家電商，拼多多料被罰15億元

據《日經亞洲》援引知情人士報道，中國政府正計劃對多家電商平台處以罰款，原因是存在食品配送安全隱患。其中拼多多預計受罰最重，罰款金額約為15億元（人民幣．下同）。



多位知情人士透露，京東(09618)、字節跳動的抖音、阿里巴巴(09988)的淘寶和外賣巨頭美團(03690)也因同樣問題，面臨約5000萬至7億元不等的罰款。其中一位消息人士稱，最終罰款金額可能仍有變動，因為至少有兩家平台仍在與當局協商，爭取降低罰款金額。



知情人士稱，當局希望這些平台對食品安全承擔更多責任，因為消費者往往不清楚食品的來源。當商家將訂單外包給一個或多個第三方時問題尤為突出，尤其是像蛋糕這類產品，因為這些第三方可能不具備相關資質或衛生標準欠佳。



*此前上海拼多多總部與監管部門發生衝突*



上述罰款計劃源於市場監管機構去年底對這些公司的例行現場檢查。監管人員赴上海拼多多總部檢查時，重點關注食品安全和虛假發貨問題，期間多名員工與檢查人員發生衝突，並導致一名官員受傷。拼多多其後解僱多名員工，包括一名合規總監。

《經濟通通訊社15日專訊》