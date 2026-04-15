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AH股新聞

15/04/2026 10:46

《中國要聞》廣交會今日開幕，境外採購商預登記人數同比增長20%

　　據《央視新聞》報道，第139屆中國進出口商品交易會(廣交會)今日在廣州正式開幕，會期至5月5日，分三期舉辦。截至4月9日，本屆廣交會已吸引超21萬名境外採購商預登記，同比增長20%，採購商規模和質量實現雙提升。

　　本屆廣交會展覽總面積達155萬平方米，展位總數7.57萬個，參展企業超3.2萬家，均超往屆水平。其中，約3900家企業首次亮相，展品專區增至179個，首次增設智能穿戴、顯示技術、消費級無人機等9個專區，同時擴大電子消費品、新材料等展區規模，彰顯新質生產力在外貿領域的發展成效。

　　據統計，本屆廣交會共有超1.1萬家「專精特新」及製造業單項冠軍企業參展，同比增長5.1%。僅第一期，擁有高新技術、專精特新、單項冠軍等稱號的優質企業就超過5900家，包括上海智元、深圳普渡等全球機器人第一梯隊企業，以及海爾、美的、TCL、海信等行業龍頭。

　　同時，美國沃爾瑪、英國森寶利、韓國三星電子等290家頭部採購企業確認參會，數量同比增長30%。
《經濟通通訊社15日專訊》

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