《Ａ股行情》美伊恢復和談在即，滬綜指高開0.32%，電商據報或被罰

美伊日前在巴基斯坦首都進行的和平談判未果，美國總統特朗普14日指出，雙方新一輪和平談判可能在未來兩日內重啟，預料同樣將於伊斯蘭堡登場。滬深股市今早再度高開，滬綜指高開0.32%，報4039.47點，深成指高開0.66%，創業板指高開1.06%，盤初倉儲物流股及有色金屬造好，石油股走低。



國內電商平台恐將被罰。《日經亞洲》引述知情人士報道稱，北京正計劃對包括拼多多、字節跳動旗下抖音、阿里巴巴(09988)旗下淘寶、京東(09618)和美團(03690)在內的電商平台處以罰款，原因是存在食品配送安全隱患。其中，拼多多預計受罰最重，罰款金額約15億元(人民幣．下同)，其他平台的罰款金額則在5000萬至7億元之間。其中一位消息人士稱，最終罰款金額可能仍有變動，因為至少有兩家平台仍在與當局協商，爭取降低罰款金額。



另外，人行今日進行5億元7天期逆回購，持平今日到期量。人行昨亦預告，今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月，到期日為2026年10月15日。該規模較今日到期的6000億元減少了1000億元。

《經濟通通訊社15日專訊》