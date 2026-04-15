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AH股新聞

15/04/2026 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.37%，藥品板塊表現強勢

　　滬深三大指數走勢不一，滬綜指半日升0.37%報4041.45點，深成指及創業板分別跌0.25%及0.23%。兩市半日成交額15841億元（人民幣．下同），較上個交易日減少844億元或5.6%。

　　盤面上，醫藥板塊表現強勢，創新藥指數上午收升1.6%，博瑞醫藥(滬:688166)、海正藥業(滬:600267)、哈藥股份(滬:600664)多股漲停。國務院辦公廳日前發布的《於健全藥品價格形成機制的若干意見》，提出優化創新藥等新上市藥品首發價格機制。花旗稱，這是政府明確承諾扶持具有全球競爭力的本土製藥和生物醫藥產業的重要信號。

　　此外，工信化部消費品工業司司長何亞瓊今日在國務院政策例行吹風會上表示，該部正在編制《醫藥工業「十五五」發展規劃》，下一步將重點做好「四個加快」，讓每一位患者都能用上更好、更優、更便宜的藥。其中第一個加快就是加快打造「創新醫藥」。

　　另五一假期將至，旅遊預訂升溫，A股旅遊板塊亦漲，麗江股份(深:002033)升停封板。途牛數據顯示，五一團期境內打包旅遊產品預訂出遊人次同比增長10%；其中，自駕遊產品預訂人次同比增長超50%，自由行產品預訂出遊人次同比增長近20%。單項產品預訂方面，境內酒店預訂人次同比增長超10%。
《經濟通通訊社15日專訊》

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