《Ａ股行情》滬綜指微升0.01%四連揚，醫藥板塊領漲

美伊重回和談釋放局勢緩和信號，亞洲股市普遍造好，滬綜指高開後窄幅波動，收市輕微升0.01%報4027.21點，四連揚，深成指則跌0.97%，創業板指軟1.22%。滬深兩市全日成交2.4萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加316億元或1.3%。



板塊表現來看，醫藥股全天領漲，博瑞醫藥(滬:688166)、海正藥業(滬:600267)等多股漲停，創新藥板塊指數收升2%。國務院辦公廳發布意見稿，提出要健全藥品價格形成機制，優化創新藥等新上市藥品首發價格機制，對創新程度高、臨床價值大的高水平創新藥，支持在上市初期制定與高投入、高風險相符的價格。



此外，工信部表示正在編制《醫藥工業「十五五」發展規劃》，下一步將重點做好「四個加快」，包括加快打造「創新醫藥」、「普惠醫藥」、「數智醫藥」及「開放醫藥」。兩者對醫藥板塊均屬催化利好。



今日油氣股繼續調整，洲際油氣(滬:600759)跌超5%。國家主席習近平在京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。拉夫羅夫稱俄羅斯總統普京將於今年上半年訪問中國，並透露俄方已準備好向中國及其他受中東危機影響的國家提供能源供應。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4685.25 -0.34 上證指數 4027.21 +0.01 10288.50 深證成指 14498.46 -0.97 13863.90 創業板指 3514.96 -1.22 科創50 1406.32 +0.09 B股指數 267.18 +0.28 1.17 深證B指 1196.35 -0.34 0.69

《經濟通通訊社15日專訊》