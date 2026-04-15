  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

15/04/2026 15:08

《Ａ股行情》滬綜指微升0.01%四連揚，醫藥板塊領漲

　　美伊重回和談釋放局勢緩和信號，亞洲股市普遍造好，滬綜指高開後窄幅波動，收市輕微升0.01%報4027.21點，四連揚，深成指則跌0.97%，創業板指軟1.22%。滬深兩市全日成交2.4萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加316億元或1.3%。

　　板塊表現來看，醫藥股全天領漲，博瑞醫藥(滬:688166)、海正藥業(滬:600267)等多股漲停，創新藥板塊指數收升2%。國務院辦公廳發布意見稿，提出要健全藥品價格形成機制，優化創新藥等新上市藥品首發價格機制，對創新程度高、臨床價值大的高水平創新藥，支持在上市初期制定與高投入、高風險相符的價格。

　　此外，工信部表示正在編制《醫藥工業「十五五」發展規劃》，下一步將重點做好「四個加快」，包括加快打造「創新醫藥」、「普惠醫藥」、「數智醫藥」及「開放醫藥」。兩者對醫藥板塊均屬催化利好。

　　今日油氣股繼續調整，洲際油氣(滬:600759)跌超5%。國家主席習近平在京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。拉夫羅夫稱俄羅斯總統普京將於今年上半年訪問中國，並透露俄方已準備好向中國及其他受中東危機影響的國家提供能源供應。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004685.25-0.34　
上證指數4027.21+0.0110288.50
深證成指14498.46-0.9713863.90
創業板指3514.96-1.22　
科創501406.32+0.09　
B股指數267.18+0.281.17
深證B指1196.35-0.340.69

《經濟通通訊社15日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火 | 據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金

15/04/2026 13:49

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區