《Ａ股焦點》快遞業「反內捲」見效，倉儲物流股走強，申通快遞漲停

倉儲物流板塊走高，申通快遞(深:002468)開盤即漲停，圓通速遞(滬:600233)漲超8%，韻達股份(深:002120)升逾5%，嘉友國際(滬:603871)升近4%，順豐控股(深:002352)彈逾2%。



消息面上，申通快遞發布的最新財報顯示，公司2025年實現營業總收入555.86億元（人民幣．下同），同比增17.84%；歸母淨利潤13.69億元，同比增長31.63%。今年一季度，預計實現歸母淨利潤約3.8億元至5億元，同比增長60.99%至111.83%。報告指，業績增長的主要原因是快遞行業繼續保持較快增長，公司業務量持續穩定增長帶來的成本優化、運營效率提升和行業反對「內捲式」競爭影響下公司單價企穩回升。



另外，交通運輸部近日發布通知，要求推動網絡貨運平台建立油價與運價協同調整機制，以促進成品油價格變化向道路貨運價格有序傳導。根據通知，網絡貨運平台將以月為周期，按汽、柴油最高零售價月度累計調整比例為基礎，綜合考慮運輸總費用中燃油費、通行費、人工費、保險費、折舊費及合理利潤等因素，協同調整運價。

《經濟通通訊社15日專訊》