《Ａ股焦點》永輝超市升1%，追討萬達商管股份轉讓款仲裁勝訴

永輝超市(滬:601933)14日晚間發布公告稱，近日收到上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）送達的裁決書。根據裁決，第一被申請人大連御錦需向永輝超市支付剩餘股份轉讓價款和加速到期違約金等共計38.57億元（人民幣．下同）。第二被申請人王健林、第三被申請人孫喜雙、第四被申請人大連一方集團對上述債務承擔連帶保證責任。



永輝超市今日高開，現升1.02%，報3.95元。



永輝超市於2018年斥資35.3億元，從一方集團購入大連萬達商管約3.9億股股權，其後因業績持續下滑，公司決定出售相關持股。2023年12月，永輝超市將上述股份以逾45億元轉讓予大連御錦，議定分八期支付。2024年7月，雙方簽訂補充協議，確認剩餘轉讓款合計38.39億元，並由王健林、孫喜雙及一方集團提供擔保。然而，大連御錦其後未按約付款，三名擔保人亦未履行擔保責任，永輝超市遂向上海國際仲裁中心提起仲裁。



大連御錦與萬達系有深度關聯。企查查披露的信息顯示，大連御錦成立於2023年11月30日，註冊資本50萬元，其唯一股東為北京一方明實信息技術有限公司，該公司由一方集團100%持股。一方集團的實際控制人孫喜雙，則是王健林多年的核心好友與重要合作夥伴。

《經濟通通訊社15日專訊》