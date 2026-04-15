《中國要聞》去年中國網絡視聽行業市場規模達1.29萬億，同比增5.3%

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第十三屆中國網絡視聽大會今起一連三天在四川成都舉行。本屆大會以「繁榮新大眾文藝，共創新時代視聽」為主題，全球近萬名行業嘉賓、4000餘家相關機構企業參與。開幕式上，《中國網絡視聽發展研究報告（2026）》正式發布，同時重磅推出微短劇精品創作傳播計劃。



《報告》披露，截至2025年12月，中國網絡視聽用戶規模達10.99億人，同比淨增776萬人，穩居互聯網應用首位。其中短視頻表現尤為亮眼，用戶規模增至10.74億，使用率提升至95.4%，是44.6%新網民進入互聯網世界的「第一入口」。



《報告》並指，2025年，中國網絡視聽行業市場規模達到1.29萬億元人民幣，同比增長5.3%。截至2025年12月，全國網絡視聽行業企業達80.19萬家，新增企業中微型企業佔比高達87.8%。



此外，用戶黏性持續走高，2025年12月，網絡視聽用戶人均單日使用時長達201分鐘；其中微短劇賽道增長勢頭迅猛，人均使用時長達到129分鐘，同比增長28.4%，超越長視頻躍居視聽細分應用第二位。



*廣電總局牽頭微短劇精品創作傳播計劃*



至於大會正式發布的微短劇精品創作傳播計劃，提到將由廣電總局牽頭構建「總局引領、省局支持、平台激勵」三級創作引導體系，統籌繁榮發展與規範管理，通過網絡視聽精品扶持專項基金、精品創作傳播工程，聚焦重大主題、現實生活、歷史文化等方向，為精品項目提供資金支持，打造一批弘揚主流價值、體現時代風貌、群眾喜聞樂見的優秀作品。



各地廣電部門將結合本土特色，孵化篩選優質微短劇項目，通過資金資助、創作補貼等方式，打造具有鮮明地域文化特色的精品微短劇。



各大網絡視聽平台同步設立專項扶持資金，健全優質創作者激勵機制，優先推薦優秀作品播出，形成「優質內容獲得高流量、高收益」的良性循環，推動行業由「流量驅動」向「優質內容驅動」轉型升級。

《經濟通通訊社15日專訊》