《中俄關係》習近平會見拉夫羅夫，指中俄要更加密切有力協作，堅定捍衛正當利益

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國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫。習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，中俄關係的穩定性和確定性尤為寶貴，「雙方要全力落實我和普京總統達成的重要共識，加強戰略溝通，密切外交協調，推動中俄全面戰略協作夥伴關係站得更高、走得更穩、行得更遠」。



習近平強調，面對百年未有之大變局，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，維護全球南方國家團結。雙方要保持戰略定力，彼此信任、相互支持、共同發展，做好自己的事。要充分發揮毗鄰和互補優勢，深化全方位合作，提升各自發展韌性。要加強多邊協作，堅定維護和踐行多邊主義，攜手重振聯合國權威和活力，在上海合作組織、金磚國家等框架內密切協調和配合，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



*拉夫羅夫：願同中方保持高層交往，加強務實合作*



拉夫羅夫表示，在兩國元首戰略引領下，俄中關係在複雜外部環境下展現高度韌性，貿易投資合作勢頭良好，人文交流日益密切，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、亞太經合組織等多邊平台協調緊密。面對嚴峻複雜的國際形勢，俄方願同中方一道，切實落實兩國元首達成的重要共識，保持高層交往，加強務實合作，促進人文交流，維護國際公平正義，推動俄中關係取得更大發展，為世界和平穩定作出更大貢獻。



昨日中國外交部長王毅與拉夫羅夫會談，就籌備年內兩國元首會晤進行溝通對表，並就美伊衝突、亞太局勢、烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題深入交換意見。會談後，雙方共同簽署兩國外交部2026年磋商計劃。

《經濟通通訊社15日專訊》