【數據前瞻】中國首季GDP增速或加快至4.8%，3月工業和消費增長料放緩

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國家統計局將於明日公布一季度GDP及3月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合50家機構預估中值顯示，出口強勁以及投資回暖共同帶動中國一季度經濟增長加速，當季國內生產總值(GDP)同比料增長4.8%，增速較去年第四季的4.5%加快；同時有18家機構預估中值顯示，一季度GDP環比增速預計略升至1.3%。



此外，逾30家機構預估中值顯示，春節偏晚推遲復工節奏，疊加高基數影響，中國3月規模以上工業增加值同比增速料降至5.5%，上月合拼公布的1-2月增速為6.3%；社會消費品零售總額同比增速料亦從2.8%降至2.3%，主因春節過後消費需求季節性回落；一季度固定資產投資同比增速則將從1.8%小幅加快至1.9%。



*花旗：中國國內經濟活動基本未受中東衝突干擾*



投行花旗稱，考慮到國內經濟活動基本未受中東衝突的干擾且出口保持強勁，預計2026年一季度實際GDP同比增長約5%。花旗並預計，中國3月工業增加值同比增速溫和放緩至5%，主要受季節性因素影響，今年春節時間偏晚可能導致企業復工節奏後移。此外，3月消費同比增速可能回落至2%，因為春節假期的提振效應消退，而且「以舊換新」補貼政策帶來的高基數效應自3月起開始顯現。



投資方面，花旗認為，投資回暖態勢有望延續，這將成為一季度經濟增長復甦的主要驅動力；在工業生產者出廠價格指數(PPI)回升等因素推動下，預計固定資產投資累計同比增長2.5%。



*粵開證券：春節偏晚，3月數據或被反向壓低*



粵開證券首席經濟學家羅志恆亦指出，春節偏晚技術性地推高了1-2月同比數據，3月數據則可能被反向壓低；因此若3月經濟同比數據出現回落，不宜簡單將其解讀為經濟動能轉弱。



浙商證券宏觀研究團隊認為，3月消費雖受線下場景修復和出行活躍度改善支撐，但仍面臨高基數、汽車消費偏弱及油價上行等因素擾動，修復斜率或較1-2月有所放緩，預計同比增長2.3%。

《經濟通通訊社15日專訊》