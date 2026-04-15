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15/04/2026 15:45

《大灣區》深圳擬就預付式消費設七天冷靜期，七類不公平格式條款將無效

　　深圳市司法局近日發布《深圳經濟特區預付式經營管理若干規定（徵求意見稿）》（下稱「意見稿」），其中，設立「七日冷靜期」、明確「排除消費者退款權」等七類格式條款無效等最受關注。

　　意見稿提出，消費者自支付預付款之日起七日內，未在經營者處兌付商品或者服務且未獲得過相同商品或者服務的，有權要求經營者退款，經營者應當自消費者要求退款之日起十日內一次性全額退回預付款。這意味著，未來在深圳進行預付消費將擁有法定「冷靜期」，將能大幅降低因信息不對稱或一時衝動造成的資金損失風險。

　　意見稿同時明確，消費者因支付預付款而獲得的贈品或贈送服務，應當退回或支付合理價款。

　　此外，針對預付合同中常見的「最終解釋權歸本店所有」、「概不退款」、「遺失不補」等不公平格式條款，意見稿明確以下七類內容無效：排除消費者退款權、限制合同轉讓、遺失不補、商家單方變更核心內容、免除商家質量或損害責任、增加消費者維權成本，以及其他不公平、不合理的條款。這將從源頭遏制經營者利用優勢地位制定「霸王條款」的空間，為消費者協商、訴訟維權提供明確的法律依據。
《經濟通通訊社15日專訊》

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