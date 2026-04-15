【ＡＩ】人形機器人半馬周日北京開跑，宇樹H1參戰，高德四足機器人將現身

2026人形機器人半程馬拉松將於4月19日（周日）在北京亦莊開跑，今年將有26個品牌共300多台人形機器人同台競技。宇樹科技將首次參加這項馬拉松，派2023年款H1人形機器人（微調版）出戰，揚言「挑戰經典型號自己的極限」。宇樹透露，H1自今年2月底開始備賽，速度已從每秒逾5米提升至4月的10米。宇樹並稱，另有眾多獨立團隊自發基於宇樹產品自行開發後參賽。



去年4月的首屆人形機器人半馬拉松，宇樹方面並未派隊參賽，但有第三方隊伍使用宇樹機器人參賽，但該機器人在起點就直接摔倒，一時令宇樹機器人的跑步能力備受質疑。到去年8月的世界人形機器人運動會，字樹派出H1參賽，在400米、4x100米接力賽和1500米賽事都勇奪冠軍。



*榮耀自研機器人「閃電」、「元氣仔」參與*



此外，《科創板日報》報道，高德即將發布的首款四足機器人將在周日的賽場中首次亮相並參賽。榮耀自研機器人「閃電」、「元氣仔」也報名參加今年的人形機器人半馬，成為全球首個由終端大廠派出選手的機器人馬拉松挑戰者。



本次半馬分為遙控組和自主導航組。根據比賽規則，賽隊可以更換機器人完成賽事，但更換機器人有次數限制和罰時規定。另據中國電子學會副秘書長梁靚透露，今年有100多支賽隊報名參加，較去年增長近5倍。

《經濟通通訊社15日專訊》