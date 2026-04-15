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15/04/2026 18:00

《中國要聞》國辦發文規範投資項目審批，無序競爭嚴重領域可暫停核準、備案

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國務院規範投資審批，無序競爭領域可暫停核准
▷ 動態調整企業投資項目核准/備案權限層級
▷ 強化招標監管，修訂招標投標法打擊違規

　　國務院辦公廳發布「關於深化投資審批制度改革的意見」，規定對無序競爭問題突出的產業領域，經國務院同意可實行暫停核准、備案等臨時性調控措施。

　　意見提出，根據產業發展階段、產能監測預警情況等，按權限動態調整企業投資項目核准或備案權限層級，或報國務院同意後將備案管理調整為核准管理。對無序競爭問題突出的產業領域，經國務院同意可實行暫停核准、備案等臨時性調控措施，並明確具體要求、時限、操作方式等。

　　強化企業投資項目核准、備案管理政策和要素資金管理政策的協同，對國家禁止建設的項目，依法依規不予提供用地、用海、用能、用水、環評等保障，不得安排政府投資或提供融資支持等。加強要素審批與項目核准權限層級的銜接，除法律法規有明確規定外，項目核准權限上收時，相關要素審批權限同步上收。

*嚴厲打擊規避招標、圍標串標、弄虛作假等*

　　另外，意見提出，規範項目招標投標管理。推動修訂招標投標法，強化制度剛性約束。加強項目招標事項審核把關，督促項目單位科學合理確定項目招標範圍、方式、組織形式並嚴格執行。項目單位要綜合考慮項目全生命周期成本、運營維護、質量安全等因素，科學確定評標方法、設置評標標準，避免投標企業低價無序競爭。深化招標投標領域數智技術應用，大力推廣網絡遠程異地評標。對交通、能源、水利等領域經營性項目積極推行項目法人招標。行業主管部門要落實招標投標分業監管主體責任，嚴厲打擊規避招標、圍標串標、弄虛作假等違法違規行為。
《經濟通通訊社15日專訊》

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