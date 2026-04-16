【數據解讀】統計局：截至3月詞元日均調用量破140萬億，比上年末增四成

國家統計局副局長毛盛勇在國新辦新聞發布會上表示，中國人工智能商業化規模化應用取得階段性突破，到今年3月份，日均詞元(Token)調用量突破140萬億，比上年末增長超40%。



他指出，一季度，規模以上數字產品製造業增加值同比增長11.2%。與人工智能生產和應用直接相關的電子專用材料製造、集成電路製造行業增加值分別增長32.5%和49.4%。人工智能的帶動作用還進一步延伸到上游提供原材料和能源保障的化工和電力行業，帶動作用、拉動作用不斷顯現。



一季度，規模以上高技術製造業增加值同比增長12.5%，佔規模以上工業增加值比重提高到16.9%，拉動規模以上工業增長2個百分點。科技含量高的航空航天器及設備製造業增長17.7%，飛機製造增長27.3%。從現代服務業來看，一季度，信息傳輸軟件和信息技術服務業、租賃和商務服務業增加值同比分別增長10.6%和12.2%，對經濟增長的合計貢獻率接近25%。



一季度，鋰離子電池、風力發電機組等產品產量快速增長，分別增長40.8%、30.1%。「新三樣」產品出口繼續高速增長，其中電動汽車出口77.5%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明 日北京專電》