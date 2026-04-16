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16/04/2026 15:58

《駐京專電》商務部：促進服務消費擴容升級，推動批發零售業創新提升

　　商務部新聞發言人何亞東今日在例行新聞發布會上介紹，在推動服務業高質量發展方面，商務部將重點做好三方面工作，促進服務消費擴容升級，推動批發零售業創新提升。

　　第一，促進服務消費擴容升級。服務消費，一頭連著經濟，一頭連著民生。商務部將堅持惠民生和促消費相結合，投資於物和投資於人相結合，堅持「對外開放、對內放開」，深入推進消費新業態新模式新場景試點，推動家政、住宿、餐飲等生活服務業高品質、多樣化、便利化發展。

　　第二，推進服務業開放合作。一方面，有序擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點，完善跨境服務貿易負面清單管理制度，另一方面，統籌布局建設國家服務貿易創新發展示範區等平台，培育服務出口新動能，提升「中國服務」國際競爭力。

　　第三，推動批發零售業創新提升。批發零售業是服務業的重要組成部分，將引導大宗商品現貨市場合理布局，豐富工業消費品市場經營業態，培育骨幹農產品批發市場。實施零售業創新提升工程，「一店一策」打造消費新場景，激發下沉市場消費活力。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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