《駐京專電》習近平同蘇林會談：加強中越人工智能等新興領域合作

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國家主席習近平15日上午在人民大會堂同來華進行國事訪問的越南國家主席蘇林舉行會談。習近平表示，雙方要加快發展戰略對接，優先推進基礎設施互聯互通。要加強人工智能、半導體、物聯網等新興領域合作。中方歡迎更多越南優質產品進入中國市場。雙方要繼續加強旅遊、文化、媒體、教育、衛生、體育等友好交流合作，促進兩國人民相知相親。



習近平指出，無論國際形勢如何變化，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，願同越方秉持初心、賡續友誼，團結協作、相互支持，繼續按照「六個更」總體目標，高質量推進全面戰略合作，加快構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體，為推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。



*用好外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制*



習近平強調，雙方要充分發揮黨際渠道的特殊作用，密切高層交往，鞏固政治互信。要用好高層會晤、理論研討、幹部培訓、對口交流、地方合作等機制，執行好新一輪中國共產黨與越南共產黨合作計劃，深入開展治黨治國理論和經驗交流互鑒。要把維護政治安全擺在首位，用好外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制，持續加強對兩國青年一代的理想信念教育。



*蘇林：提升經貿、鐵路等基建和旅遊合作水平*



蘇林表示，當前越中關係保持積極發展勢頭，戰略溝通密切，國防安全領域從對話進入到務實合作階段，經貿投資和基礎設施合作深入開展，民間交流十分頻繁，多邊溝通更加密切。將堅定把發展同中國關係作為越南的客觀需要、戰略選擇和頭等優先，繼續支持一個中國政策，願同中方加強戰略溝通和高水平戰略協作，提升經貿、投資、鐵路等基礎設施和旅遊合作水平，加強教育、培訓、科技、人文和地方合作，更好管理陸地邊界和維護海上和平。越方支持習近平總書記同志提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議和全球治理倡議，願同中方一道推動建設人類命運共同體。



會談後，雙方共同見證簽署關於黨際、公安、司法、經濟、產供鏈合作、海關合作、科技、民生、人力資源開發、媒體和地方等領域多項雙邊合作文件。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》