《駐京專電》西班牙首相桑切斯：中國在前沿科技全球領先，未來合作大有可為

中國-西班牙創新企業交流會在京舉行。西班牙首相桑切斯在出席交流會時表示，當前西中關係正處於歷史最好時期，兩國在貿易、投資、綠色能源、工業製造、創新科技等領域開展深度合作。近年來，西班牙經濟增速位列歐洲主要經濟體首位，中國在前沿科技領域全球領先，未來雙方合作大有可為。西方始終視中國為重要戰略合作夥伴，歡迎更多中國企業赴西投資興業，並將為中國企業打造良好的營商環境。期待兩國工商界增進戰略協作，深化產供鏈融合，實現互利共贏。



中國商務部部長王文濤表示，近年來中西經貿關係不斷走深走實，產業鏈融合持續加深，充分展現兩國經濟的互補性和互利合作的穩定性。今年是中國「十五五」開局之年，中國將堅持創新驅動，扎實推進高質量發展，堅定不移擴大高水平開放，與世界各國共享發展機遇。中方願與西方一道，加強兩國戰略對接和政策協調，持續優化營商環境，推動企業深化科技創新和產業鏈供應鏈合作，在新能源汽車、智能製造、光伏風電等領域打造更多標誌性項目，讓合作成果更好惠及兩國企業和人民，為世界經濟注入更多穩定性和正能量。



交流會由中國商務部和西班牙經濟、貿易與企業部在北京共同舉辦。中西兩國工商界代表100多人參會。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》