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16/04/2026 13:03

【數據解讀】統計局：固定資產投資仍有較大發展空間和潛力

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 国家统计局：一季度固定资产投资同比增1.7%
▷ 2025年全社会固定资产投资总量超49万亿元
▷ 首季亿元及以上项目投资同比增4.5%

　　針對一季度投資的表現，國家統計局副局長毛盛勇在國新辦新聞發布會上表示，今年以來，各地區各部門持續擴大內需，優化供給，深入挖掘釋放有效投資的潛力，下達提前批、第一批「兩重」建設項目清單和中央預算內投資計劃，加力提效用好超長期特別國債、地方政府專項債券等資金，完善民營企業參與重大項目建設成效機制，多措並舉促進投資由負轉正，一季度固定資產投資同比增長1.7%，上年是下降3.8%，較好地發揮了投資對優化供給的關鍵作用。

　　毛盛勇表示，2025年全社會固定資產投資總量已經超過49萬億元(人民幣．下同)。社會各界關心固定資產投資，既要關心投資的規模和速度，更要關注固定資產投資的結構、效益和質量以及可持續性。對於未來投資走勢，他表示，從發展階段來看，現在發展不平衡不充分的矛盾還比較突出，人均資本存量和發達國家比還有較大差距，從這個角度講，固定資產投資還有比較大的發展空間和潛力。

*首季計劃總投資億元及以上項目投資同比增4.5%*

　　他指出，今年大項目開工建設加快，一季度，計劃總投資億元及以上項目投資同比增長4.5%。傳統產業升級改造、新興產業加快發展，製造業投資呈現穩步回升的態勢。此外，當前新興領域投資增勢較好，產業升級穩步發展，科技創新引領作用增強，新質生產力發展成效持續顯現，以低空經濟為代表的新興產業和以具身智能、6G等為代表的未來產業加快布局，逐步成為投資增長的新引擎。

　　此外，一季度，高技術製造業投資同比增長5.2%，其中航空航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長19%和6.6%。生產性服務業向專業化和價值鏈的高端延伸，有效地激活投資的新動能。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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