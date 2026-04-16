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AH股新聞

16/04/2026 12:32

【數據解讀】統計局：國內內需總體改善，首季經濟內需貢獻率達85%

　　國家統計局副局長毛盛勇在國新辦新聞發布會上表示，國內需求總體在改善，為經濟持續增長創造了有利條件。一季度，在「兩重」「兩新」等政策的作用下，內需總體在改善。從一季度的數據來看，內需的貢獻率更高，達到了84.7%，同比提高了近30個百分點。市場銷售在恢復，投資增速跟去年比由負轉正。今年的消費品進口，一季度增長5.4%，說明國內市場需求逐步恢復，為經濟持續增長創造條件。特別是服務消費的潛力逐步釋放，相關部門出台了一些非常好的政策，不斷支持和鼓勵相關行業加快發展。

　　毛盛勇並表示，今年是「十五五」開局之年，前期出台了大量政策，這些政策有的已經發揮作用，有的政策效果還會持續不斷顯現，一系列重大戰略任務、重大改革舉措、重大工程項目將陸續落地。同時，有充足的政策空間和豐富的政策儲備，政策有效性不斷提高。當前各部門在狠抓《政府工作報告》重點任務的落實落地，財政政策持續發力，結構性貨幣政策工具加力支持擴大內需、科技創新和中小微企業等重點領域，深入實施提振消費專項行動，更大力度地促進城鄉居民就業和增收，深化拓展「人工智能+」等政策舉措，為經濟穩定運行提供有力保障。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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