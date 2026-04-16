《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|1588.13
|工業富聯
|(601138)
|1472.83
|紫金礦業
|(601899)
|1321.28
|生益科技
|(600183)
|1261.99
|亨通光電
|(600487)
|1218.39
|芯原股份
|(688521)
|1198.58
|兆易創新
|(603986)
|1175.34
|佰維存儲
|(688525)
|1146.59
|廈門鎢業
|(600549)
|1054.78
|貴州茅台
|(600519)
|1034.10
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|10247.13
|新易盛
|(300502)
|4867.33
|中際旭創
|(300308)
|4685.84
|天孚通信
|(300394)
|2183.54
|立訊精密
|(002475)
|2162.83
|東山精密
|(002384)
|1609.93
|勝宏科技
|(300476)
|1420.16
|協創數據
|(300857)
|1385.01
|比亞迪
|(002594)
|1326.47
|滬電股份
|(002463)
|1265.69
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
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