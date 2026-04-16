《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行外匯局上調境外貸款槓桿率

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談

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中共中央總書記、國家主席習近平15日上午在人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。習近平指出，無論國際形勢如何變化，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，願同越方秉持初心、賡續友誼，團結協作、相互支持，繼續按照「六個更」總體目標，高質量推進全面戰略合作，加快構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體。



習近平會見俄羅斯外長拉夫羅夫

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國家主席習近平15日上午在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫。習近平強調，面對百年未有之大變局，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，維護全球南方國家團結，體現大國和聯合國安理會常任理事國的責任擔當。雙方要保持戰略定力，彼此信任、相互支持、共同發展，做好自己的事。



消費擴容提質，主引擎煥發新動能

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今年以來，以消費品以舊換新政策為代表的一系列政策利好持續釋放，疊加數智科技賦能商品消費品質、場景創新提升服務消費體驗，中國消費正以擴「容」之勢拓界、以提「質」之效賦能，在商品消費迭代升級與服務消費蓬勃興起中，激活經濟內生動力，從經濟發展的「基礎性支撐」躍升為高質量發展的「核心引擎」。





《上海證券報》



習近平同越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談

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中共中央總書記、國家主席習近平15日上午在人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。



習近平會見俄羅斯外長拉夫羅夫

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國家主席習近平15日上午在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫。



企業跨境融資迎利好！兩部門上調境外貸款槓桿率

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人民銀行、國家外匯局15日發布《關於調整銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知》。《通知》的核心調整包括兩個方面：提高境外貸款餘額上限；優化間接方式貸款管理要求。





《證券時報》



習近平同越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談

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中共中央總書記、國家主席習近平15日上午在人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。



習近平會見俄羅斯外長拉夫羅夫

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國家主席習近平15日上午在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫。



融資結構深刻變革，信貸投放平滑節奏顯好跡象

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人行公布的最新金融統計數據顯示，一季度中國社會融資規模增量累計為14.83萬億元人民辦，處於歷史高位，表明金融總量對實體經濟的支持充足有力。不過，相較於總量規模，社融的結構變化更能反映出金融對當前經濟轉型支持的適配性不斷增強。