《鍾之日記》寧王股價破頂，恒指上兩萬六

4月16日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美伊據悉考慮將停火協議延長兩周，停火憧憬下隔夜美股兩大指數齊創新高，港股今早延續升勢高開逾百點，再重越兩萬六關口。寧德時代(03750)首季盈利增近五成，股價破頂，領漲大市；內地公布首季GDP增長5%勝預期後，大市升幅擴大，最多漲456點，恒指全日收報26394，升446點或1.7%，三連升合共2.8%，今日主板成交超過2562億元。



*經濟增長勝預期，滬指收升0.7%近一個月高*



中國首季國內生產總值(GDP)錄得5%的增長，優於預期並創下三個季度最高增速。不過，同期作為拉動經濟的「三頭馬車」，其增幅均遜於預期，國家統計局副局長毛盛勇表示，中東局勢肯定會影響出口和經濟，但總的來說，影響將是有限和可控的。



滬深股市集體收高，滬指連漲五個交易日，今日收升0.7%報4055.55點，為3月18日以來收盤新高，深成指漲2.05%，創業板指也升3.17%。兩市全日交易額2.34萬億元人民幣，較上個交易日減少3%。



分析師指出，一季度經濟增長基本未受到伊朗戰爭負面影響的直接衝擊，短期來看，中國具備應對外部擾動的較強韌性；不過，在外需不確定加大的情況下，未來消費增長對於實現全年經濟增長目標更加重要，相應的政策支持力度仍有望加強。



盤面上看，通訊設備股漲幅居前，鼎通科技(滬:688668)、特發信息(深:000070)升停封板；旅遊酒店板塊亦走強，全日升幅有2.7%，五一長假即將來臨，眾信旅遊產品預訂GMV較去年同期增長53%。下跌方面，醫藥板塊明顯回吐，信立泰(深:002294)跌停。



*寧德時代績後造好，股價創歷史新高*



中國動力電池龍頭寧德時代(03750)公布業績，首季盈利按年升49%至207億元人民幣，收入增53%至1291億元人民幣，創歷史新高，另公司擬斥300億元人民幣設立子公司，投資運營新能源礦產。



寧德時代績後獲多間大行上調目標價，多指其季績勝預期，並看好其成本轉嫁能力，股價今早飆逾一成達729元，創上市以來新高，全日收漲9%報714.5元，為表現最佳藍籌。



法巴稱，受地緣政治緊張升級及由此引發全球能源安全需求日益迫切驅動，預期儲能系統及電動車電池需求將獲進一步刺激，料增強寧德時代將成本上漲轉嫁客戶的能力，並可能帶動電池價格與利潤率進一步上揚。該行估算，電池價格每上漲1%，寧德時代今明兩年盈利增長將獲提振超過4%。該行上調其今年至2028年每股盈利預測2%至5%，反映對全球儲能電池需求更樂觀看法，將其H股目標價由728元升至800元，重申「買入」評級。



另外，《彭博》引述知情人士報道，寧德時代正推動將公司從美國國防部的中國軍方關聯企業名單中移除，但鑑於美中關係緊張，被移出名單的可能性不大。



寧德時代聯席董事長潘健自去年以來至少兩次赴美陳述公司立場，包括2025年3月在華盛頓與國防部官員會面。儘管據報會談氣氛友好，但寧德時代仍留在國防部名單中。寧德時代一名代表說，公司正在探索法律允許的途徑來應對這一錯誤認定。



*社零增速遜預期，食品飲料股承壓*



內地3月社會消費品零售總額41616億元人民幣，同比增長1.7%，增速低於預期的2.3%，並較1至2月的2.8%回落。1-3月，社會消費品零售總額127695億元人民幣，同比增長2.4%。按消費類型分，3月份商品零售額37257億元人民幣，按年增1.5%；餐飲收入4359億元人民幣，按年增2.9%；首季全國網上商品及服務零售額49774億元人民幣，年增8%。



數據拖累消費板塊情緒，食品及飲料股普遍承壓，康師傅(00322)挫3.5%，為今日表現最差藍籌；蒙牛乳業(02319)跌2%，農夫山泉(09633)跌近1%。海通國際研報指出，軟飲料自去年下半年來折扣持續加深，包裝水、碳酸品類競爭較激烈，即飲茶相對穩健，包裝水價格戰有望在今年年內因龍頭控費、通脹預期抬頭等改善。



零售及家電板塊仍堅挺，泡泡瑪特(09992)升0.9%，安踏體育(02020)升0.5%，李寧(02331)升0.2%，海爾智家(06690)彈1.8%，美的集團(00300)漲2.3%。



國家統計局副局長毛盛勇表示，網上商品零售額增長迅速，無人值守店、倉儲會員店等新零售模式零售額保持兩位數增長，「人工智能」等數字化應用帶動數字、信息服務消費較快增長。他還表示，中東局勢對出口的影響可控，相信整體經濟有條件保持平穩增長。



廣開首席產業研究院院長連平指出，當前居民消費意願依舊低迷，受居民收入預期偏弱、青年就業壓力較大、房地產鏈相關消費持續疲軟、以舊換新政策力度邊際減弱等因素影響，提振消費任重道遠。不過，一季度消費增長也不乏亮點，基本生活類和部分升級類商品銷售增長較快。



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