《Ａ股焦點》算力租賃概念持續走高，長信科技、特發信息等多股漲停

算力租賃概念持續走高，長信科技(深:300088)、特發信息(深:000070)、美利雲(深:000815)、恒潤股份(滬:603985)等多股漲停，宏景科技(深:301396)上揚19%，行雲科技(深:300209)漲超13%，協創數據(深:300857)升逾10%。



消息面上，算力漲價潮席捲全球，阿里雲四天內連發三條產品漲價公告，涵蓋AI算力、百煉大模型、DataWorks等產品線，部分產品漲幅高達34%；此前騰訊、百度等多家頭部公司也已相繼上調大模型價格；海外AI巨頭Anthropic企業級產品也已調價。B端市場算力租賃價格同樣水漲船高，SemiAnalysis數據顯示，英偉達H100的一年期租賃合約價格已由2025年10月的約1.7美元/小時/GPU提升至2026年3月的2.35美元/小時/GPU，漲幅近40%。



中信證券指出，Token調用量井噴帶來的是算力需求極大爆發，與此同時供給側受到各類硬約束短期邊際增量有限，目前國內外均出現了嚴重的算力荒。東吳證券則認為，Token時代下算力租賃行業將出現重構。分析師指出，當前算力緊缺程度較高，算力租賃廠商的行業議價權有望提升，其業務模式正從單純的裸算力出租升級為模型服務或Token分成模式。

《經濟通通訊社16日專訊》