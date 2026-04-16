【聚焦數據】上海3月出口增10.8%，進口增近三成

上海月度及季度進出口規模均創歷史新高。上海海關公布，3月全市外貿進出口總值4310.4億元（人民幣．下同），同比增19.7%。其中，出口1797.2億元，增10.8%；進口2513.2億元，增27.1%；貿易逆差715.9億元。



1-3月，上海外貿進出口總值1.23萬億元，同比大增21.9%，增幅較1-2月收窄1.2個百分點。其中，出口5373.7億元，同比增16.3%，增幅縮減3個百分點；進口6900.3億元，增長26.6%，增幅微降0.2個百分點；貿易逆差1526.6億元，1-2月為逆差812.6億元。



從結構看，首季上海進出口兩端協同發力、均衡向好。從趨勢看，上海進出口已連續14個月錄得同比增長，出口已連續18個月同比增長。



*首度「新三樣」產品出口增超1.2倍*



出口端，「新三樣」產品（新能源汽車、鋰電池、光伏產品）持續領跑，一季度出口565.2億元，增長超1.2倍。進口端，半導體製造設備及數控機床進口分別增長36.3%及25%。



此外，一季度上海對126個國家和地區實現進出口增長，外貿規模超百億的貿易夥伴新增4個達到29個。其中，對歐盟、日本、韓國等發達市場進出口合計4633.6億元，增長逾三成；對東盟、拉美、非洲等新興市場進出口亦分別增長16.4%、16.9%及23.5%。

《經濟通通訊社16日專訊》