  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/04/2026 15:03

【聚焦數據】上海3月出口增10.8%，進口增近三成

　　上海月度及季度進出口規模均創歷史新高。上海海關公布，3月全市外貿進出口總值4310.4億元（人民幣．下同），同比增19.7%。其中，出口1797.2億元，增10.8%；進口2513.2億元，增27.1%；貿易逆差715.9億元。

　　1-3月，上海外貿進出口總值1.23萬億元，同比大增21.9%，增幅較1-2月收窄1.2個百分點。其中，出口5373.7億元，同比增16.3%，增幅縮減3個百分點；進口6900.3億元，增長26.6%，增幅微降0.2個百分點；貿易逆差1526.6億元，1-2月為逆差812.6億元。

　　從結構看，首季上海進出口兩端協同發力、均衡向好。從趨勢看，上海進出口已連續14個月錄得同比增長，出口已連續18個月同比增長。

*首度「新三樣」產品出口增超1.2倍*

　　出口端，「新三樣」產品（新能源汽車、鋰電池、光伏產品）持續領跑，一季度出口565.2億元，增長超1.2倍。進口端，半導體製造設備及數控機床進口分別增長36.3%及25%。

　　此外，一季度上海對126個國家和地區實現進出口增長，外貿規模超百億的貿易夥伴新增4個達到29個。其中，對歐盟、日本、韓國等發達市場進出口合計4633.6億元，增長逾三成；對東盟、拉美、非洲等新興市場進出口亦分別增長16.4%、16.9%及23.5%。
《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

匈牙利變天？ 歐爾班主義幽靈未散左右歐洲格局

15/04/2026 17:34

大國博弈

中東戰火 | 據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金

15/04/2026 13:49

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區