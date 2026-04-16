《中國要聞》電動兩輪車首季銷量跌近兩成，因國補推高基數及新國標實施

據市場機構奧維雲網發布的數據，2026年首季，國內電動兩輪車累計銷量同比下跌17.1%至1209.51萬輛。《財新》報道指出，受商務部等多部門推出的電動自行車「以舊換新」補貼政策帶動，去年首季銷量急升近五成，同期基數較高是今年首季銷量同比大幅下滑的重要原因。



報道並指，新修訂的《電動自行車安全技術規範》（下稱「新國標」）自2025年9月起實施，按舊標準生產的車型於同年12月起全面禁售。新國標包含嚴格的車輛限塑規定，同時還要求企業為車輛增加智能化功能，車輛製造成本與終端售價因此提升。部分消費者趕在舊標車「禁售令」生效前購車，帶動去年全年電動兩輪車內銷達5876.7萬台，同比增長16.6%，對2026年市場形成一定透支。



*兩家傳統巨頭份額下跌*



2026年一季度是新老版本國標完成切換後的首個完整季度。雅迪(01585)、愛瑪(滬:603529)、台鈴三大行業巨頭首季市佔率分別為25.3%、21.9%及11.6%，地位依然穩固，惟雅迪及台鈴份額分別同比下滑2.1及0.8個百分點，僅愛瑪逆勢增長1.8個百分點。



展望二季度，內銷同比轉正仍面臨一定壓力。據《財新》近期走訪，多個頭部品牌門店負責人透露，受物料、人工及運輸成本上行影響，電動兩輪車或於4月中旬出現一輪漲價潮，每台漲幅預計約200至300元人民幣。

《經濟通通訊社16日專訊》