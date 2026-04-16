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16/04/2026 17:16

《打擊貪腐》海關總署企業管理和稽查司原司長王勝涉嚴重違紀違法受查

　　據中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組、北京市紀委監委消息，海關總署企業管理和稽查司原司長王勝因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組紀律審查，以及北京市東城區監察委員會監察調查。

　　公開資料顯示，企業管理和稽查司主要負責擬訂並組織實施海關信用管理制度、加工貿易等保稅業務管理制度，以及海關稽查、貿易調查和市場調查等制度。
《經濟通通訊社16日專訊》

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