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16/04/2026 08:26

【中東戰火】白宮：習近平覆信特朗普稱中國沒向伊朗提供武器

　　美國白宮周三（15日）表示，中國國家主席習近平向美國總統特朗普保證，北京並未向伊朗提供武器。此前，特朗普稱兩國元首就此事互通書信。

　　特朗普在周三播出的《霍士財經》採訪中表示，他曾在一封信中要求習近平不要向伊朗提供武器，習近平隨後在回覆函件中表示，中國並沒有向德黑蘭輸送軍火。

　　特朗普預期，雖然目前國際原油市場波動，但由於中國高度依賴進口石油而美國不需要，此事將不會改變兩人即將會晤的戰略格局。

　　針對美國海軍近期封鎖霍爾木茲海峽的軍事行動，特朗普宣稱中國及沙特阿拉伯均未對此提出異議。不過，《華爾街日報》最新報道指出，沙特憂慮伊朗會採取升級行動並擾亂其他重要航道，正向華府施壓要求放棄封鎖並重啟談判。中國外交部亦批評美方的定向封鎖行動只會激化矛盾，公開呼籲各方保持冷靜和克制。

*美財政部就伊朗問題致函中國兩家銀行*

　　此外，美國財政部長貝森特表示，已向中國兩家銀行發出信函，警告其如果被發現支持與伊朗有關的交易，則可能面臨二級制裁。

　　貝森特在白宮新聞發布會上說：「我不會透露是哪兩家銀行，但我們告訴他們，如果我們能證明有伊朗資金通過你們的帳戶流動，那麼我們願意實施二級制裁。」
《經濟通通訊社16日專訊》

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