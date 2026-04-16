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16/04/2026 09:48

【聚焦數據】統計局：3月70城樓價同比下降，一線城市樓價環比轉漲

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年3月70城商品住宅售價同比下降
▷ 一線城市新建及二手住宅售價環比轉漲
▷ 二三線城市新建住宅環比降幅持平或收窄

　　國家統計局公布2026年3月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比降幅收窄或相同。新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市個數均比上月增加。
　
*一線城市商品住宅銷售價格環比上漲*
　
　　3月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲0.2%。其中，北京持平，上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.3%和0.2%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.2%和0.3%，降幅均與上月相同。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有14個，比上月增加4個。
　
　　3月份，一線城市二手住宅銷售價格環比由上月下降0.1%轉為上漲0.4%。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.4%、0.2%和0.4%。二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降0.2%和0.4%，降幅分別收窄0.2個和0.1個百分點。70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲城市有13個，比上月增加11個。
　
*一二三線城市商品住宅銷售價格同比下降*
　
　　3月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.2%，降幅與上月相同。其中，上海上漲3.7%，北京、廣州和深圳分別下降2.1%、4.7%和5.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降3.3%，降幅擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.0%，降幅與上月相同。
　
　　3月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降7.4%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.3%、6.2%、8.1%和7.0%。二線城市二手住宅銷售價格同比下降6.2%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格同比下降6.4%，降幅擴大0.1個百分點。
《經濟通通訊社16日專訊》

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