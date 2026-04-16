【ＡＩ】阿里巴巴發布新AI模型Happy Oyster，可用於製作電影、遊戲等

據《新浪科技》報道，阿里巴巴(09988)發布用於遊戲開發的新AI模型Happy Oyster，是一款能夠創建三維互動視頻輸出的新工具。阿里巴巴稱，該模型可用於製作電影、電視劇以及遊戲。



據內媒此前報道，阿里巴巴旗下的ATH創新事業部研發了AI視頻生成模型HappyHorse，目前處內測階段。據報近期開放API訪問，API開放時間定於4月30日。

《經濟通通訊社16日專訊》