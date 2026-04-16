【ＡＩ】阿里巴巴發布新AI模型Happy Oyster，可用於製作電影、遊戲等

據《新浪科技》報道，阿里巴巴(09988)發布用於遊戲開發的新AI模型Happy Oyster，是一款能夠創建三維互動視頻輸出的新工具。阿里巴巴稱，該模型可用於製作電影、電視劇以及遊戲。
據內媒此前報道，阿里巴巴旗下的ATH創新事業部研發了AI視頻生成模型HappyHorse，目前處內測階段。據報近期開放API訪問，API開放時間定於4月30日。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】油價急升，政府推出四項針對措施，你認為政府措施是否足夠應對？ ► 立即投票
16/04/2026 12:14
據《新浪科技》報道，阿里巴巴(09988)發布用於遊戲開發的新AI模型Happy Oyster，是一款能夠創建三維互動視頻輸出的新工具。阿里巴巴稱，該模型可用於製作電影、電視劇以及遊戲。
據內媒此前報道，阿里巴巴旗下的ATH創新事業部研發了AI視頻生成模型HappyHorse，目前處內測階段。據報近期開放API訪問，API開放時間定於4月30日。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】油價急升，政府推出四項針對措施，你認為政府措施是否足夠應對？ ► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N