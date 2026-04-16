台積電第一季度淨利潤5725億元台幣，同比增長58.3%

台積電今日公布，2026年第一季度淨利潤5725億元（新台幣．下同），高於預估的5423.8億元，同比增長58.3%，環比上一季增13.2%；每股盈餘為22.08元。同期營收為1.134萬億元，高於預估的1.12萬億元，同比增長35%，環比增8.4%；營業利潤為6590億元新台幣，亦超出預估的6238億元，同比增長61.9%，環比增16.7%。



若以美元計算，2026年第一季營收為359億美元，較去年同期增加了40.6%，較前一季增加了6.4%。2026年第一季毛利率為66.2%，較上季度的62.3%擴張近4個百分點，大幅超出市場預估的64.5%；營業利益率為58.1%，高於預估的55.6%及上季度的54.0%，盈利結構持續改善；稅後純益率則為50.5%。



台積電表示，3納米製程出貨佔公司2026年第一季晶圓銷售金額的25%，5納米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的36%；7納米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的13%。總體而言，先進製程（包含7納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。



台積電又表示，2納米製程已進入大規模生產；為滿足強勁的人工智能需求，正在加大資本支出，以提高3納米產能，在台南新增3納米工廠。

《經濟通通訊社16日專訊》