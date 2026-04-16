《Ａ股行情》美伊停火或延兩周，滬綜指高開0.07%，寧德時代業績超預期

美伊據悉考慮將停火協議延長兩周，停火憧憬下隔夜美股兩大指數齊創紀錄新高。日韓股市高開，滬綜指今日亦繼續高開0.07%，報4030.14點，深成指高開0.33%，創業板指高開0.46%，鋰電股再度活躍，石油及旅遊股盤初走低。



寧德時代(深:300750)一季度淨利潤超預期，股價高開2.3%。該公司首季度盈利升48.5%，至207.4億元(人民幣．下同)；期內，收入增長52.5%達1291.3億元。寧德時代並將設立註冊資本為300億元的子公司，定位為公司新能源礦產領域的專業投資營運與管理平台，以確保供應鏈安全。



另外，人行宣布上調一項關鍵槓桿率，以允許在內地經營的外資銀行擴大其對境外的放貸規模。《關於調整銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知》指出，即日起放寬境內外資銀行境外貸款餘額上限，核定上限由20億元調高至100億元。為更好發揮促進貿易投資便利化作用，將境內外商獨資銀行、境內中外合資銀行、外國銀行境內分行的境外貸款槓桿率由0.5上調至1.5，香港、澳門和台灣地區的金融機構在內地設立的銀行機構比照適用。將進出口銀行的境外貸款槓桿率由3上調至3.5。



人行今日並進行5億元7天期逆回購，持平到期量。人行已連續兩個交易日逆回購操作降至5億，亦是連續第二天持平到期量。

《經濟通通訊社16日專訊》