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16/04/2026 11:31

《Ａ股行情》首季GDP增5%勝預期，滬綜指半日收升0.5%，鋰礦、算力股走強

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國首季GDP按年增5%高於預期
▷ 滬綜指半日升0.53%至4048.64點
▷ 鋰礦股、算力租賃概念股板塊走強

　　內地公布首季經濟增長及三頭馬車數據，首季GDP按年增長5%，高於市場預期；三頭馬車之中，規模工業增加值也勝預期，固定資產投資及社會消費零售總額增長遜預期。滬深股市上午集體收升，滬指揚0.53%報4048.64點，深成指升1.69%，創業板指漲2.66%。兩市半日成交額14619億元（人民幣．下同），較上個交易日減1222億元或7.7%。

　　寧德時代(深:300750)首季業績強勁，帶動盤中股價連續反超中國石油(滬:601857)、工商銀行(滬:601398)躍居A股總市值第二，上午收升4.4%，報450.14元；寧德時代15日晚間披露一季度報告，期內實現營業收入1291.31億元，同比增長52.45%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為207.38億元，同比增長48.52%；基本每股收益4.58元，同比增長44.03%。

　　龍頭效應下，鋰礦股整體拉漲，板塊上午升逾3%，龍蟠科技(滬:603906)、聖陽股份(深:002580)漲停，天華新能(深:300390)升超13%。此外，算力租賃概念活躍，算力漲價潮席捲全球，阿里雲四天內連發三條產品漲價公告，部分產品漲幅高達34%。

　　雖然3月消費數據遜預期，但五一黃金周臨近，政策催化+節日效應+內部改革預期有望繼續支撐餐飲板塊表現，旅遊股早盤亦漲，龍大美食(深:002726)升停，西藏旅遊(滬:600749)升8.2%。4月初，商務部等9部門聯合印發《服務消費提質惠民行動2026年工作方案》，從6個方面提出64條具體任務舉措，覆蓋領域餐飲住宿等傳統服務消費領域。商務部大數據顯示，清明假期全國重點零售和餐飲企業日均銷售額同比增長2.4%，五一預訂升溫。
《經濟通通訊社16日專訊》

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