《Ａ股行情》經濟增長勝預期，滬綜指收升0.7%近一個月高，五連漲

中國首季國內生產總值(GDP)錄得5%的增長，優於預期並創下三個季度最高增速。不過，同期作為拉動經濟的「三頭馬車」，其增幅均遜於預期，國家統計局副局長毛盛勇亦表示，中東局勢肯定會影響出口和經濟，但總的來說，影響將是有限和可控的。



滬深股市集體收高，滬指連漲五個交易日，今日收升0.7%報4055.55點，為3月18日以來收盤新高，深成指漲2.05%，創業板指也升3.17%。兩市全日交易額2.34萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少736億元或者3%。



分析師指出，一季度經濟增長基本未受到伊朗戰爭負面影響的直接衝擊，短期來看，中國具備應對外部擾動的較強韌性；不過，在外需不確定加大的情況下，未來消費增長對於實現全年經濟增長目標更加重要，相應的政策支持力度仍有望加強。



盤面上看，通訊設備股漲幅居前，鼎通科技(滬:688668)、特發信息(深:000070)升停封板；旅遊酒店板塊亦走強，全日升幅有2.7%，五一長假即將來臨，眾信旅遊產品預訂GMV較去年同期增長53%。下跌方面，醫藥板塊明顯回吐，信立泰(深:002294)跌停。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4736.61 +1.10 上證指數 4055.55 +0.70 9765.66 深證成指 14796.33 +2.05 13651.20 創業板指 3626.27 +3.17 科創50 1422.23 +1.13 B股指數 269.40 +0.83 1.06 深證B指 1201.48 +0.43 0.80

《經濟通通訊社16日專訊》