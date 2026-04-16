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AH股新聞

16/04/2026 15:05

《Ａ股行情》經濟增長勝預期，滬綜指收升0.7%近一個月高，五連漲

　　中國首季國內生產總值(GDP)錄得5%的增長，優於預期並創下三個季度最高增速。不過，同期作為拉動經濟的「三頭馬車」，其增幅均遜於預期，國家統計局副局長毛盛勇亦表示，中東局勢肯定會影響出口和經濟，但總的來說，影響將是有限和可控的。

　　滬深股市集體收高，滬指連漲五個交易日，今日收升0.7%報4055.55點，為3月18日以來收盤新高，深成指漲2.05%，創業板指也升3.17%。兩市全日交易額2.34萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少736億元或者3%。

　　分析師指出，一季度經濟增長基本未受到伊朗戰爭負面影響的直接衝擊，短期來看，中國具備應對外部擾動的較強韌性；不過，在外需不確定加大的情況下，未來消費增長對於實現全年經濟增長目標更加重要，相應的政策支持力度仍有望加強。

　　盤面上看，通訊設備股漲幅居前，鼎通科技(滬:688668)、特發信息(深:000070)升停封板；旅遊酒店板塊亦走強，全日升幅有2.7%，五一長假即將來臨，眾信旅遊產品預訂GMV較去年同期增長53%。下跌方面，醫藥板塊明顯回吐，信立泰(深:002294)跌停。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004736.61+1.10　
上證指數4055.55+0.709765.66
深證成指14796.33+2.0513651.20
創業板指3626.27+3.17　
科創501422.23+1.13　
B股指數269.40+0.831.06
深證B指1201.48+0.430.80

《經濟通通訊社16日專訊》

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