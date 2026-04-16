《Ａ股焦點》寧德時代AH齊升，首季多賺49%，斥300億設礦產管理子公司

寧德時代(03750)(深:300750)15日晚間披露公司2026年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入1291.31億元（人民幣．下同），同比增長52.45%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為207.38億元，同比增長48.52%；基本每股收益4.58元，同比增長44.03%。



在股東回報等方面，公司實施2025年度A股權益分派方案，以剔除回購股份後的股本為基數，向全體股東每10股派發現金分紅69.57元（含稅）。實際派發A股現金分紅總額約304.45億元。不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。股權登記日為2026年4月21日，除權除息日及現金紅利發放日為2026年4月22日。



寧德時代AH股今日均高開，A股現升1.42%，報437.12元；H股揚6.33%。



寧德時代同時公告稱，公司擬投資設立全資子公司時代資源集團（廈門）有限公司（暫定名），將定位為公司新能源礦產領域的專業投資運營與管理平台，擬定註冊資本300億元，由寧德時代通過貨幣及股權方式出資。公告稱，此舉旨在進一步向上游關鍵原材料領域延伸，整合現有礦業資產，拓展海內外優質礦產資源項目，以保障供應鏈安全與穩定，構建產業鏈一體化競爭優勢。

《經濟通通訊社16日專訊》