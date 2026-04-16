  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/04/2026 09:41

《Ａ股焦點》寧德時代AH齊升，首季多賺49%，斥300億設礦產管理子公司

　　寧德時代(03750)(深:300750)15日晚間披露公司2026年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入1291.31億元（人民幣．下同），同比增長52.45%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為207.38億元，同比增長48.52%；基本每股收益4.58元，同比增長44.03%。

　　在股東回報等方面，公司實施2025年度A股權益分派方案，以剔除回購股份後的股本為基數，向全體股東每10股派發現金分紅69.57元（含稅）。實際派發A股現金分紅總額約304.45億元。不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。股權登記日為2026年4月21日，除權除息日及現金紅利發放日為2026年4月22日。

　　寧德時代AH股今日均高開，A股現升1.42%，報437.12元；H股揚6.33%。

　　寧德時代同時公告稱，公司擬投資設立全資子公司時代資源集團（廈門）有限公司（暫定名），將定位為公司新能源礦產領域的專業投資運營與管理平台，擬定註冊資本300億元，由寧德時代通過貨幣及股權方式出資。公告稱，此舉旨在進一步向上游關鍵原材料領域延伸，整合現有礦業資產，拓展海內外優質礦產資源項目，以保障供應鏈安全與穩定，構建產業鏈一體化競爭優勢。
《經濟通通訊社16日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

匈牙利變天？ 歐爾班主義幽靈未散左右歐洲格局

15/04/2026 17:34

大國博弈

中東戰火 | 據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金

15/04/2026 13:49

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區