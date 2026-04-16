《Ａ股焦點》上月消費數據遜預期，食品旅遊股仍硬淨

3月份社會消費品零售總額同比增長1.7%，低於市場預期，早盤消費板塊多數仍升，其中食品及旅遊股表現活躍，龍大美食(深:002726)、均瑤健康(滬:605388)漲停，維維股份(滬:600300)揚4.9%，麗江股份(深:002033)升4.3%，三峽旅遊(深:002627)、祥源文旅(滬:600576)等跟漲。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/04/2026 10:28
3月份社會消費品零售總額同比增長1.7%，低於市場預期，早盤消費板塊多數仍升，其中食品及旅遊股表現活躍，龍大美食(深:002726)、均瑤健康(滬:605388)漲停，維維股份(滬:600300)揚4.9%，麗江股份(深:002033)升4.3%，三峽旅遊(深:002627)、祥源文旅(滬:600576)等跟漲。
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