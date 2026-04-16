  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

16/04/2026 11:06

《Ａ股焦點》容百科技一度漲4%，擬擲42.98億建設磷酸鐵鋰項目

　　鋰電池三元正極材料生產商容百科技(滬:688005)早盤一度漲近4%，現價升1%，報31.09元人民幣。公司公告稱，投資建設年產52萬噸磷酸鐵鋰前驅體濕法項目，和年產34萬噸磷酸鐵鋰火法項目。兩項目合計投資42.98億元人民幣，前驅體濕法項目是磷酸鐵鋰火法項目的前置工序，兩個項目建成後公司將擁有年產34萬噸磷酸鐵鋰正極產能。
《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

匈牙利變天？ 歐爾班主義幽靈未散左右歐洲格局

15/04/2026 17:34

大國博弈

中東戰火 | 據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金

15/04/2026 13:49

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區