《Ａ股焦點》容百科技一度漲4%，擬擲42.98億建設磷酸鐵鋰項目

鋰電池三元正極材料生產商容百科技(滬:688005)早盤一度漲近4%，現價升1%，報31.09元人民幣。公司公告稱，投資建設年產52萬噸磷酸鐵鋰前驅體濕法項目，和年產34萬噸磷酸鐵鋰火法項目。兩項目合計投資42.98億元人民幣，前驅體濕法項目是磷酸鐵鋰火法項目的前置工序，兩個項目建成後公司將擁有年產34萬噸磷酸鐵鋰正極產能。

《經濟通通訊社16日專訊》