【數據解讀】機構：首季中國經濟增長勝預期，加碼刺激政策緊迫性降低

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國一季度國內生產總值(GDP)同比增長加速至5%，優於預期並創三個季度最高增速，同期固定資產投資同比增長1.7%略低於預期；3月社會消費品零售總額同比增長1.7%亦不及預期，規模以上工業增加值同比則增5.7%，增速比預期高。



*ING：能源價上漲料進一步影響實體經濟*



ING大中華區首席經濟學家宋林指，一季度的經濟增長可能基本未受到伊朗戰爭負面影響的直接衝擊。短期來看，中國具備應對外部擾動的較強韌性；但若能源價格在高位維持更長時間，中國經濟面臨的壓力可能會逐步加大。未來幾個月，價格上漲或將傳導至進口價格和投入成本，從而進一步影響實體經濟。



不過，就當前而言，年初經濟增長好於預期，為中國實現全年4.5%－5.0%的增長目標提供了積極開局，也為政策制定者留出了緩衝空間，在一定程度上降低了短期內加碼更激進刺激政策的緊迫性。



*經濟學人智庫：政策重點料轉向提振內需*



經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰亦認為，中國經濟展現出較強的韌性，伊朗戰爭對中國的影響目前仍然有限。不過，結構性失衡依然存在，出口部門表現強勁，而國內需求仍相對溫和。



徐天辰並指，中國實現4.5%-5%的增長目標基本不存在問題，這也意味著幾乎沒有必要再出台額外的財政刺激或貨幣寬鬆政策。相反，政策重點將轉向經濟結構的調整--提振居民消費、重振投資。當前的增長結構仍然在一定程度上偏向出口。

《經濟通通訊社16日專訊》