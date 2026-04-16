《中國要聞》市監總局：全國開展CCC認證守底線專項行動，打擊虛假CCC標誌

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國家市場監管總局今日上午召開嚴格強制性產品認證監管專題新聞發布會。市監總局認證監管司司長周智高表示，市監總局近日部署在全國範圍內開展CCC認證守底線專項行動，全鏈條、全方位加強CCC認證監管，推動CCC認證市場秩序更加規範。



此次專項行動將突出一個「嚴」字，對指定認證機構實施全覆蓋監督檢查，聚焦充電寶、電動自行車、燃氣燃燒器具等重點領域，深入開展有效性抽查。深入推進CCC認證標誌試點改革，精準打擊虛假CCC認證標誌，加強產品質量責任追溯。優化CCC認證目錄，實施動態管理。統籌推進CCC認證與國際合格評定規則銜接，合理採信境外合格評定結果，深化內外貿產品「同線同標同質」行動。



*16種產品CCC認證由自我聲明轉為第三方認證*



另外，市監總局近日發布小功率電動機、機動車安全玻璃等16種由自我聲明轉為第三方認證的產品CCC認證實施規則。市監總局認證監管司副司長楊冬介紹，新規出台是針對CCC認證目錄內部分產品實施自我聲明評價方式後，出現部分企業落實質量主體責任不到位、虛假承諾導致產品質量下降等問題，堅決治理行業「潛規則」。



其中，針對現場檢查「走過場」、不法中介機構過度參與認證活動、型式試驗樣品真實性等問題，上述規則明確了型式試驗為抽樣檢測、認證檢測費用必須由企業直接支付、發現有中介人員參與工廠檢查立即終止檢查活動等具體要求；同時規定認證檢測機構必須進行成本核算，並按照核算後的公開標準合理收取費用，避免低價低質「內捲式」競爭。



同時，規則要求認證機構加大獲證企業監督力度，增加生產現場抽樣、市場買樣等檢測要求，提高「不預先通知」飛行檢查比例；型式試驗、工廠檢查、關鍵元器件和材料管控等重點環節記錄的保存期限不低於10年，並對關鍵試驗項目進行視頻記錄。

《經濟通通訊社16日專訊》