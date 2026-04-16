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AH股新聞

16/04/2026 17:36

萬事達卡：中國持卡人Apple Pay跨境支付正式開通

　　據《新浪數碼》報道，全球支付科技巨頭萬事達卡(Mastercard)與中國境內銀行卡清算機構萬事網聯今日聯合宣布，中國大陸發行的萬事達卡品牌銀行卡正式支持Apple Pay跨境交易支付。此舉標誌著中國金融開放與全球數字支付深度融合再落關鍵一子。

　　　本次功能首批覆蓋中國銀行、中國農業銀行、中信銀行、浦發銀行四大主流銀行。信用卡方面，四家銀行發行的萬事達卡單品牌、雙品牌信用卡均支持；借記卡方面，僅限中信銀行發行的萬事達卡品牌借記卡。

　　今年1月中旬，蘋果中國宣布，Apple Pay跨境支付已支持由中國大陸銀行發行的Visa信用卡與借記卡，並提到萬事達卡也正準備於未來數月內為部分發卡機構的持卡人推出這一功能。

　　Apple Pay上線之初就支持綁定Visa/萬事達卡，但在中國大陸只能綁定銀聯借記卡、信用卡，不支持中國大陸銀行發行的Visa/萬事達卡等。
《經濟通通訊社16日專訊》

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