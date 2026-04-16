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16/04/2026 18:09

《提振消費》廣西本月起至6月底大派300萬張消費券，境外遊客可享住宿八折

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 廣西本月起至6月底發放超300萬張消費券
▷ 境外遊客可領住宿8折券，最高減200元
▷ 消費券覆蓋零售、餐飲、住宿等場景，經多平台發放

　　廣西商務廳表示，廣西將於「廣西三月三」、五一、端午三個假期期間發放超300萬張「33消費券」，為區內外消費者送上購物優惠福利，同步推出七大類消費券，覆蓋零售、餐飲、住宿、外賣等多元消費場景，全面激活廣西消費市場潛力。

　　據介紹，今年三月三（4月17日-4月20日）、五一（5月1日-5月5日）、端午（6月19日-6月21日）三大假期期間，消費者可通過雲閃付平台一鍵領取「33元（人民幣．下同）消費券包」，內含「滿100元減20元」券1張、「滿25元減5元」券2張、「滿15元減3元」券1張，適用於商超、百貨、成品油、藥品等零售消費場景，每個活動日上午10點準時開搶。

　　4月15日至6月30日期間，廣西圍繞春假出遊、節慶歡聚、文體娛消費熱潮推出5萬份「票根當錢花」餐飲住宿專屬消費券福利。

　　針對境外來桂商旅人群、入境休閒度假遊客，廣西投放1萬張專屬住宿消費券福利，境外人士通過攜程海外Trip.com平台活動專區即可領取住宿8折消費券，單筆訂單最高減200元。

*聯合美團、抖音、淘寶閃購發放餐飲外賣消費券*

　　面向區內外遊客，廣西還將發放10萬張「尋味夜間煙火」餐飲消費券。每晚夜間6點至12點，消費者可通過美團APP領取「滿50元減10元」、「滿100元減20元」、「滿200元減40元」、「滿300元減60元」四檔面額的餐飲消費券。同時，10萬張「尋味廣西」桂菜名菜名小吃消費券在抖音APP發放，包括「滿50元減10元」、「滿100元減20元」、「滿200元減40元」、「滿300元減60元」四檔面額。

　　4月10日至4月26日期間，淘寶閃購將發放1億元「廣西三月三」專屬外賣消費券，期間廣西地區用戶上淘寶閃購搜索「三月三」進入活動會場，可根據頁面提示在上午10點至晚上6點全天10個時間點參與限時搶「滿33元減33元」、抽指定商品0.1元特價券活動，並可一鍵領取133元餐飲、商超、酒類大券包。
《經濟通通訊社16日專訊》

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