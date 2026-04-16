《提振消費》廣西本月起至6月底大派300萬張消費券，境外遊客可享住宿八折

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廣西商務廳表示，廣西將於「廣西三月三」、五一、端午三個假期期間發放超300萬張「33消費券」，為區內外消費者送上購物優惠福利，同步推出七大類消費券，覆蓋零售、餐飲、住宿、外賣等多元消費場景，全面激活廣西消費市場潛力。



據介紹，今年三月三（4月17日-4月20日）、五一（5月1日-5月5日）、端午（6月19日-6月21日）三大假期期間，消費者可通過雲閃付平台一鍵領取「33元（人民幣．下同）消費券包」，內含「滿100元減20元」券1張、「滿25元減5元」券2張、「滿15元減3元」券1張，適用於商超、百貨、成品油、藥品等零售消費場景，每個活動日上午10點準時開搶。



4月15日至6月30日期間，廣西圍繞春假出遊、節慶歡聚、文體娛消費熱潮推出5萬份「票根當錢花」餐飲住宿專屬消費券福利。



針對境外來桂商旅人群、入境休閒度假遊客，廣西投放1萬張專屬住宿消費券福利，境外人士通過攜程海外Trip.com平台活動專區即可領取住宿8折消費券，單筆訂單最高減200元。



*聯合美團、抖音、淘寶閃購發放餐飲外賣消費券*



面向區內外遊客，廣西還將發放10萬張「尋味夜間煙火」餐飲消費券。每晚夜間6點至12點，消費者可通過美團APP領取「滿50元減10元」、「滿100元減20元」、「滿200元減40元」、「滿300元減60元」四檔面額的餐飲消費券。同時，10萬張「尋味廣西」桂菜名菜名小吃消費券在抖音APP發放，包括「滿50元減10元」、「滿100元減20元」、「滿200元減40元」、「滿300元減60元」四檔面額。



4月10日至4月26日期間，淘寶閃購將發放1億元「廣西三月三」專屬外賣消費券，期間廣西地區用戶上淘寶閃購搜索「三月三」進入活動會場，可根據頁面提示在上午10點至晚上6點全天10個時間點參與限時搶「滿33元減33元」、抽指定商品0.1元特價券活動，並可一鍵領取133元餐飲、商超、酒類大券包。

《經濟通通訊社16日專訊》