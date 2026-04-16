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AH股新聞

16/04/2026 10:00

【聚焦數據】內地3月工業增加值增5.7%，優於預期

　　國家統計局公布，3月規模以上工業增加值同比實際增長5.7%，增速優於預期的5.5%，但較1-2月的6.3%回落。從環比看，3月規模以上工業增加值比上月增長0.28%。1-3月，規模以上工業增加值同比增長6.1%。

　　分三大門類看，3月，採礦業增加值同比增長5.7%，製造業增長6.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.5%。
　
　　分經濟類型看，3月，國有控股企業增加值同比增長5.9%；股份制企業增長6.2%，外商及港澳台投資企業增長3.7%；私營企業增長4.0%。
　
　　分行業看，3月，41個大類行業中有30個行業增加值保持同比增長。其中，煤炭開採和洗選業增長5.3%，石油和天然氣開採業增長9.4%，農副食品加工業增長8.0%，化學原料和化學制品製造業增長9.0%，通用設備製造業增長6.3%，專用設備製造業增長6.2%，汽車製造業增長7.5%。

　　分產品看，3月，規模以上工業626種產品中有329種產品產量同比增長。其中，鋼材13098萬噸，同比下降2.3%；水泥12310萬噸，下降21.0%；汽車306.7萬輛，下降0.1%，其中新能源汽車133.6萬輛，增長1.2%；原油加工量6167萬噸，下降2.2%。

 
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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