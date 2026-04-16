【聚焦數據】內地3月社會消費品零售總額增1.7%，遜預期

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▷ 1-3月網上商品零售額31614億元，佔總額24.8%
▷ 3月城鎮消費品零售額增1.5%，鄉村增2.7%
國家統計局公布，3月社會消費品零售總額41616億元（人民幣．下同），同比增長1.7%，增速低於預期的2.3%，並較1-2月的2.8%回落。其中，除汽車以外的消費品零售額37875億元，增長3.2%。1-3月，社會消費品零售總額127695億元，同比增長2.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額117727億元，增長3.6%。
按經營單位所在地分，3月，城鎮消費品零售額36125億元，同比增長1.5%；鄉村消費品零售額5491億元，增長2.7%。1-3月，城鎮消費品零售額110574億元，同比增長2.3%；鄉村消費品零售額17121億元，增長3.1%。
*3月商品零售額增1.5%，餐飲收入增近3%*
按消費類型分，3月，商品零售額37257億元，同比增長1.5%；餐飲收入4359億元，增長2.9%。1-3月，商品零售額113072億元，同比增長2.2%；餐飲收入14623億元，增長4.2%。
按零售業態分，1-3月，限額以上零售業單位中便利店、超市、專業店零售額同比分別增長8.3%、5.1%、0.5%；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降0.1%、4.2%。
1-3月份，全國網上商品和服務零售額49774億元，同比增長8.0%。其中，網上商品零售額31614億元，增長7.5%，佔社會消費品零售總額的比重為24.8%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長17.2%、 11.6%、3.6%。網上服務零售額18160億元，增長8.8%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》
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