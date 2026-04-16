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AH股新聞

16/04/2026 10:00

【聚焦數據】內地3月社會消費品零售總額增1.7%，遜預期

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 3月社會消費品零售總額同比增1.7%至41616億元
▷ 1-3月網上商品零售額31614億元，佔總額24.8%
▷ 3月城鎮消費品零售額增1.5%，鄉村增2.7%

　　國家統計局公布，3月社會消費品零售總額41616億元（人民幣．下同），同比增長1.7%，增速低於預期的2.3%，並較1-2月的2.8%回落。其中，除汽車以外的消費品零售額37875億元，增長3.2%。1-3月，社會消費品零售總額127695億元，同比增長2.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額117727億元，增長3.6%。

　　按經營單位所在地分，3月，城鎮消費品零售額36125億元，同比增長1.5%；鄉村消費品零售額5491億元，增長2.7%。1-3月，城鎮消費品零售額110574億元，同比增長2.3%；鄉村消費品零售額17121億元，增長3.1%。

*3月商品零售額增1.5%，餐飲收入增近3%*
　
　　按消費類型分，3月，商品零售額37257億元，同比增長1.5%；餐飲收入4359億元，增長2.9%。1-3月，商品零售額113072億元，同比增長2.2%；餐飲收入14623億元，增長4.2%。

　　按零售業態分，1-3月，限額以上零售業單位中便利店、超市、專業店零售額同比分別增長8.3%、5.1%、0.5%；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降0.1%、4.2%。
　
　　1-3月份，全國網上商品和服務零售額49774億元，同比增長8.0%。其中，網上商品零售額31614億元，增長7.5%，佔社會消費品零售總額的比重為24.8%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長17.2%、　11.6%、3.6%。網上服務零售額18160億元，增長8.8%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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