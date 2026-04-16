【聚焦數據】首季地產投資降11.2%，商品房銷售額跌16.7%

國家統計局公布，1-3月全國房地產開發投資同比下降11.2%，1-2月為降11.1%。新建商品房銷售面積、銷售額分別同比下降10.4%和16.7%，1-2月為降13.5%和20.2%。
統計局並公布，1-3月房地產開發企業到位資金同比下降17.3%，新開工面積下降20.3%；1-2月為降16.5%和23.1%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》
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16/04/2026 10:00
國家統計局公布，1-3月全國房地產開發投資同比下降11.2%，1-2月為降11.1%。新建商品房銷售面積、銷售額分別同比下降10.4%和16.7%，1-2月為降13.5%和20.2%。
統計局並公布，1-3月房地產開發企業到位資金同比下降17.3%，新開工面積下降20.3%；1-2月為降16.5%和23.1%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》
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