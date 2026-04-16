中國太保(02601)非執董候選人周磊辭任，確認與董事會無不同意見

中國太保(02601)(滬:601601)公布，董事會近日收到第10屆董事會非執行董事候選人周磊的辭呈。他的辭任自送達董事會之日起生效。鑑於此，王他竽繼續擔任非執行董事及相關董事會專門委員會委員職務。



該集團指，周磊因工作變動原因而辭任，他已確認與董事會並無不同意見，而就辭任一事，亦無任何需要通知股東和債權人的事項。

《經濟通通訊社16日專訊》