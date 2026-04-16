中遠海能(01138)擬逾10億人幣建兩艘原油輪，料2028年10月起交付

中遠海能(01138)(滬:600026)公布，擬與控股股東附屬啟東海工就建造兩艘巴拿馬型原油輪訂立造船合約，總代價10.18億元人民幣。
該集團指，船舶為兩艘按每艘以結構吃水計載重量7.49萬載重噸巴拿馬型原油輪，預期將分別於2028年10及11月底或之前交付。代價其中約80%以外部融資及約20%以內部財務資源撥付。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/04/2026 08:45
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該集團指，船舶為兩艘按每艘以結構吃水計載重量7.49萬載重噸巴拿馬型原油輪，預期將分別於2028年10及11月底或之前交付。代價其中約80%以外部融資及約20%以內部財務資源撥付。
《經濟通通訊社16日專訊》
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