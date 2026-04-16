《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(15日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2514.00
|紫金礦業
|(601899)
|1957.81
|工業富聯
|(601138)
|1547.40
|海光信息
|(688041)
|1386.65
|佰維存儲
|(688525)
|1343.64
|洛陽鉬業
|(603993)
|1261.14
|生益科技
|(600183)
|1255.48
|兆易創新
|(603986)
|1236.00
|亨通光電
|(600487)
|1216.30
|劍橋科技
|(603083)
|1175.04
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|7212.97
|中際旭創
|(300308)
|4529.76
|新易盛
|(300502)
|4237.20
|滬電股份
|(002463)
|2450.90
|立訊精密
|(002475)
|2444.86
|天孚通信
|(300394)
|2426.56
|勝宏科技
|(300476)
|1770.32
|東山精密
|(002384)
|1588.31
|浪潮信息
|(000977)
|1448.34
|陽光電源
|(300274)
|1400.01
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》