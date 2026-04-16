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AH股新聞

16/04/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(15日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2514.00
紫金礦業(601899)1957.81
工業富聯(601138)1547.40
海光信息(688041)1386.65
佰維存儲(688525)1343.64
洛陽鉬業(603993)1261.14
生益科技(600183)1255.48
兆易創新(603986)1236.00
亨通光電(600487)1216.30
劍橋科技(603083)1175.04
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)7212.97
中際旭創(300308)4529.76
新易盛(300502)4237.20
滬電股份(002463)2450.90
立訊精密(002475)2444.86
天孚通信(300394)2426.56
勝宏科技(300476)1770.32
東山精密(002384)1588.31
浪潮信息(000977)1448.34
陽光電源(300274)1400.01

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》

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