  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

17/04/2026 10:27

《駐京專電》發改委：「十五五」加快推進109項重大工程項目實施

　　國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，介紹「十五五」時期推動經濟社會高質量發展有關情況。國家發改委副主任王昌林在會上表示，將深入實施「十五五」規劃綱要，推動國家級專項規劃出台，加快推進109項重大工程項目實施，不斷鞏固拓展經濟穩中向好的態勢。

*鞏固提升礦業、冶金等產業競爭力，提升產業鏈自主可控水平*

　　他表示，「十五五」規劃綱要提出了很多開創性、引領性的創新舉措。下一步，要重點把握4個突出。第一，更加突出夯實實體經濟根基，培育發展新質生產力，一方面要鞏固提升礦業、冶金、化工、輕工、紡織、機械、船舶、建築等產業競爭力，提升產業鏈自主可控水平，穩住實體經濟基本盤。另一方面要立足實體經濟，加強原始創新和核心技術攻關，提高體系化創新能力。第二，更加突出建設強大國內市場，加快構建新發展格局。第三，更加突出解決人民群眾急難愁盼問題，著力保障和改善民生。第四，更加突出統籌發展和安全，增強經濟和社會韌性，要確保糧食、能源這兩個飯碗牢牢端在自己手中。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗新型滲透以色列？

17/04/2026 10:15

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區